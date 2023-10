Conference League: Gegen Lille! Klaksvik historisch

Klaksvik Itrottarfelag hat durch das Erreichen eines Remis gegen den französischen Klub OSC Lille Geschichte geschrieben. Die Färinger erkämpften sich im zweiten Gruppenspiel in der UEFA Conference League ein 0:0 und sammelten damit den ersten Punkt eines Färöer-Klubs in einem internationalen Wettbewerb.

Am ersten Spieltag unterlag das Team noch mit 1:2 bei Slovan Bratislava und verpasste nach eigener Führung nur knapp einen historischen Erfolg. Neben Bratislava und Lille befindet sich außerdem noch der slowenische Vertreter Olimpija Ljubljana in Gruppe A.

Klaksvik träumte von der Champions League

Zuvor war Klaksvik in der Qualifikation für die Champions League erst in der vorletzten Runde an Molde BK gescheitert und verpasste anschließend durch eine Niederlage bei Sheriff Tiraspol auch die Teilnahme an der Europa League.