Das irre CL-Märchen von Klaksvíkar Ítróttarfelag

Das irre Märchen von Klaksvíkar

Gerade einmal knapp 5000 Einwohner hat die Stadt Klaksvik. Dennoch nimmt Klaksvíkar Ítróttarfelag an der Qualifikation zur Champions League teil - und sicherte sich in einem Krimi mindestens schon die Teilnahme an der Conference League.

Jonatan Johansson war der Held von Klaksvik

