Vom Pub in die Conference League: Es war einmal in Gibraltar ...

In Gibraltar kommt es zum wiederholten Male zu einem Fußball-Märchen. Aus einer Idee im Pub entwickelte sich in kürzester Zeit eine international auftretende Fußballmannschaft.

Es klingt nach dem verrückten Traum eines jeden Amateurfußballers : In einem Pub beschließt eine Gruppe von Hobby-Kickern, einen Fußballverein zu gründen. Neun Jahre später spielt die Mannschaft in der UEFA Conference League und gewinnt auch noch ihr erstes internationales Pokalspiel.

Doch genau das ist in Gibraltar passiert. Nun konnte die Mannschaft schon wieder ein Spiel in der Conference League gewinnen. Doch von Anfang an.