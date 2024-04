Fußball: Verletzungs-Drama überschattet Fenerbahce-Partie

Verletzungsdrama bei Fenerbahce Istanbul ! Die Pleite im Rahmen des Viertelfinal-Hinspiels in der UEFA Conference League bei Olympiakos Piräus (Endstand 2:3) wurde von einer Horror-Verletzung bei Jayden Oosterwolde überschattet.

Der Fener-Profi musste völlig aufgelöst und mit Tränen im Gesicht mit dem Wagen vom Feld abtransportiert werden, für ihn kam Ferdi Kadioglu in die Partie (24.). Was war passiert?

Deutscher Schiedsrichter lässt Horror-Foul ungeahndet

Der Linksverteidiger hatte ein grobes Foul an Georgios Masouras begangen. Oosterwolde kam unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Bastian Dankert zwar ungeschoren davon, hatte sich bei der Szene jedoch das Knie überstreckt und verdreht. Wie schwerwiegend die Verletzung beim Niederländer ist, ist derweil noch nicht bekannt.

Bei Fenerbahce lief derweil kaum etwas zusammen, die beiden Ex-Bundesliga-Profis Konstantinos Fortounis (8.) und Stevan Jovetic (32.) hatten den Gastgeber in Führung gebracht und für den 2:0-Pausenstand gesorgt. Nach Wiederanpfiff erhöhte Chqiuinho auf 3:0 (57.) - Dusan Tadic per Elfmeter (67.) und Irfan Kahveci (74.) brachten Fener zwar zurück in die Partie, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden.