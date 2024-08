Drei Platzverweise, viermal VAR! Kompletter Irrsinn in der Conference-League-Quali

Diesen irren Abend dürfte der ehemalige Augsburger Trainer Enrico Maaßen so schnell nicht vergessen! Eigentlich reiste er mit dem FC St. Gallen ruhigen Gewissens nach Polen. Sein neues Team brachte ein 2:0-Polster mit zum Rückspiel der Conference-League-Qualifikation gegen Slask Breslau - bis ein Abend mit unfassbaren Wendungen, Dramen und einem Eklat aber alles durcheinanderwirbelte.

Der Reihe nach: Die Partie nahm bereits in der 13. Minute Fahrt auf, als Breslau traf und es schien, als könnte es die Sache nochmal scharf machen. Doch nach der ersten VAR-Intervention wurde das Tor wieder einkassiert, weil die Hausherren St. Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi behinderten. Kurz danach schossen die Schweizer ihrerseits das 1:0 und stellten einen sehr komfortabel erscheinenden Drei-Tore-Vorsprung her, den sie allerdings noch vor der Pause verspielen sollten.

Zweite Halbzeit beginnt mit Rassismus-Eklat

Auch in der letztlich 25-minütigen Nachspielzeit stand Strukan samt seines VAR-Assistenten doppelt im Mittelpunkt. Als die reguläre Spielzeit schon zehn Minuten überschritten war, sprang Breslaus Matias Nahuel erst die Kugel im Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand. Einem weiteren ausgiebigen Check später profitierte St. Gallen erneut - es gab per Strafstoß und damit verbunden die große Chance zur Entscheidung. Dazu wurde Übeltäter Nahuel wegen Meckerns ebenfalls des Feldes verwiesen.