Jahrhundertspiel! Heidenheim lebt seinen Traum gegen Chelsea

Als sich der FC Chelsea 2012 in München zu Europas Fußball-König krönte, gewann der 1. FC Heidenheim als Drittligist - Achtung: den Verbandspokal Württemberg. Am Donnerstag (18.45 Uhr im LIVETICKER) treffen der Weltklub aus London und der Provinzverein von der Ostalb in der kleinen Voith-Arena am Schlossberg in der Conference League aufeinander.