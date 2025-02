Conference League: BVB-Leihgabe feiert Debüt - gegen seinen Jugendklub

Diant Ramaj, Neuzugang von Borussia Dortmund, aber an den FC Kopenhagen ausgeliehen, feiert in der Conference League sein Debüt für seinen neuen Arbeitgeber. Gegner ist ausgerechnet sein Jugendverein.

Erste Bewährungsprobe für Diant Ramaj! Der 23-Jährige, von Borussia Dortmund an den FC Kopenhagen verliehen, steht in den Playoffs der Conference League erstmals zwischen den Pfosten der Dänen.

Da sich die nationale Liga noch in der Winterpause befindet, ist das Heimspiel gegen Heidenheim (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) das erste Kopenhagener Pflichtspiel im Jahr 2025.

Ramaj steht damit ein besonderer Abend in doppelter Hinsicht bevor: Zum einen ist es der erste Einsatz für den neuen Arbeitgeber - zum anderen das Wiedersehen mit seinem eigenen Jugendverein. Denn der junge Torhüter hatte von 2018 bis 2021 in Heidenheim gespielt. Danach wechselte er zu Eintracht Frankfurt, ohne ein einziges Pflichtspiel im Herrenbereich absolviert zu haben.

Ramaj soll Spielpraxis sammeln

Der BVB hatte Ramaj am Deadline Day von Ajax Amsterdam gekauft, ihn aber gleich an den FC Kopenhagen abgegeben. Zunächst soll sich der ehemalige Keeper der SGE bis zum Saisonende in Dänemark weiterentwickeln und Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben ist bis 2029 datiert.