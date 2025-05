Conference-League-Finale: Betis Sevilla - Chelsea heute live im TV, Stream und Ticker

Am Mittwochabend wird in der Conference League die vierte Mannschaft gesucht, die den erstmals in der Saison 2021/22 ausgetragenen Wettbewerb gewinnt. Zur Auswahl stehen Real Betis Sevilla und der FC Chelsea. Gespielt wird in Breslau (Polen), Anpfiff ist um 21 Uhr (hier im LIVETICKER).