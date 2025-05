Wie lange darf dieser United-Buhmann noch der Held sein?

Dank einer weiteren Galavorstellung von Antony träumt Real Betis Sevilla mehr denn je vom Titel in der Conference League. In Spanien ist der 25-Jährige nicht zuletzt deshalb ein gefeierter Held - aber wie lange geht das Märchen noch weiter?

Dank einer weiteren Galavorstellung von Antony träumt Real Betis Sevilla mehr denn je vom Titel in der Conference League. In Spanien ist der 25-Jährige nicht zuletzt deshalb ein gefeierter Held - aber wie lange geht das Märchen noch weiter?

Gosens-Doppelpack - aber Antony trumpft auf

Im Halbfinal-Rückspiel am Donnerstagabend stand es Spitz auf Knopf. Betis hatte das erste Aufeinandertreffen eine Woche zuvor knapp mit 2:1 gewonnen, doch zu Hause ging die AC Florenz bis ans Äußerste. Robin Gosens egalisierte zunächst alles und brachte die Italiener per Doppelpack in die Verlängerung, nachdem Antony einen sensationellen Freistoß aus gut 20 Metern in den Kasten gefeuert hatte. Und dann? Waren die Gäste wieder gefragt, es brauchte einen neuen Impuls des 25-Jährigen - der tatsächlich kam.