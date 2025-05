Doppelpack! Gosens "komplett angezündet"

Maximilian Lotz 08.05.2025 • 22:25 Uhr Robin Gosens lässt die AC Florenz gegen Real Betis vom Einzug ins Finale der Conference League träumen.

Die Hoffnung der AC Florenz lebt dank Robin Gosens! Mit einem Kopfball-Doppelpack (34., 42.) drehte der 30-Jährige im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Betis (JETZT im LIVETICKER) die Partie und hielt den Traum der Fiorentina vom dritten Finaleinzug in Folge in der Conference League am Leben.

Gosens war bei zwei Standardsituationen zur Stelle, nachdem Antony die Andalusier mit einem direkten Freistoßtor in Führung gebracht hatte (30.). „Robin wird unterschätzt als Kopfballspieler. Er marschiert da auch immer vorne rein ohne Rücksicht auf Verluste“, sagte Experte Felix Kroos bei RTL+.

Gosens glänzt! „Ob es wehtut, ist ihm egal“

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel und dem zwischenzeitlichen Rückstand sorgte Gosens damit für ein Comeback - entsprechend ausgelassen jubelte der 23-malige Nationalspieler.

„Man sieht, er ist komplett angezündet und reißt da seine Mitspieler und die Zuschauer mit“, sagte Kroos und analysierte Gosens‘ Stärke: „Auch wenn er nicht der Größte ist, geht er da mit Vollgas rein und hält den Schädel hin. Ob es wehtut oder nicht, ist ihm auch egal. Dann wird er auch belohnt.“

Presse feiert „unglaublichen Doppelpack“

Die Gazzetta dello Sport schwärmte von einem „unglaublichen Doppelpack“, der Corriere dello Sport titelte: „Sensationell!“

Gosens unterstrich damit seine momentane Topform. In dieser Saison gelangen ihm für Florenz in 38 Spielen acht Tore, in den vergangenen elf Spielen erzielte er fünf Treffer.

Es war der zweiter Doppelpack seiner Karriere. Für Union Berlin hatte Gosens in der vergangenen Saison doppelt getroffen.