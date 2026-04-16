Unfairer Schlag? Wieder Wirbel um Mainz-Profi Kohr

Vincent Wuttke 16.04.2026 • 21:50 Uhr Dominik Kohr gerät mit einer harten Szene mal wieder in den Fokus. Der Mainzer hat Glück.

Wieder Wirbel um Dominik Kohr. Der Mainzer Kapitän ist im Viertelfinal-Rückspiel bei Racing Straßburg in der Conference League (JETZT im LIVETICKER) früh mit einer überharten Zweikampfführung in den Fokus gerückt.

Der Routinier hat seiner langen Akte beim Stand von 0:0 ein weiteres, unrühmliches Kapitel hinzugefügt.

Kohr in Straßburg im Fokus

In der 19. Minute lief Gegenspieler Diego Moreira bei einem Konter im höchsten Tempo neben dem Mainzer. Dieser blickte einmal zur Seite und fuhr seinen Ellenbogen rabiat aus. Damit traf er Moreira voll im Gesicht. Der ging zu Boden und musste behandelt werden.

Referee Joao Pinheiro aus Portugal zeigte die Gelbe Karte. Straßburgs Coach Gary O‘Neil konnte es nicht fassen. Er sah die Szene auf einem Tablet vor der Trainerbank und forderte Rot.

RTL-Experte Lothar Matthäus verstand die Aufregung zunächst nicht. Dann sah er die Bilder und räumte ein: „Da kann sich Kohr auch wirklich nicht beschweren, wenn er Rot sieht.“

Und der Mainzer? Der tat so, als wüsste er gar nicht, weshalb er überhaupt Gelb gesehen hatte und diskutierte mit dem Schiedsrichter.

Mainz 05: Kohr hält unrühmlichen Bundesliga-Rekord

Kohr hatte Ende November 2025 für einen unrühmlichen Bundesliga-Rekord gesorgt und seinen neunten Platzverweis in Deutschlands Oberhaus kassiert. Der 31 Jahre alte Mainzer zog mit seiner Roten Karte in der 88. Minute beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim an Jens Nowotny und Luiz Gustavo vorbei. Kohr hatte im Mittelfeld Hoffenheims Max Moerstedt mit offener Sohle und voller Wucht am Unterschenkel getroffen.

Zahlreiche Experten forderten damals eine lange Sperre, am Ende musste der Defensivmann drei Spiele zusehen. Kohr meldete sich in einem langen Statement und versuchte, sich zu verteidigen. Seitdem wurde es etwas ruhiger um den Rechtsfuß, der danach keinen Platzverweis mehr bekam.