Krachendes Europa-Aus für Nuri Sahin: "Nicht würdig"

Philipp Heinemann 30.07.2026 • 22:07 Uhr Nuri Sahin muss sich schon in der Qualifikationsphase vom Europacup verabschieden. Basaksehir ist gegen einen finnischen Kontrahenten chancenlos, Besiktas und Alexander Nübel dürfen derweil jubeln.

Die Europacup-Reise von Basaksehir und Trainer Nuri Sahin ist vorbei, bevor sie begonnen hat. Der Klub aus Istanbul scheiterte in der zweiten Quali-Runde für die Conference League.

Beim finnischen Verein Inter Turku unterlag Basaksehir im Rückspiel mit 0:2. Im Hinspiel hatte man sich mit einem 1:1 getrennt.

Der ehemalige BVB-Spieler und Trainer Sahin wählte in seiner Analyse der Partie schonungslose Worte: „Die Wahrheit passiert immer auf dem Platz. Wir haben den Einzug in die nächste Runde heute zu keinem Zeitpunkt des Spiels verdient.“

Sahin nimmt Schuld nach Aus auf sich

Dies habe er auch seinen Spielern mitgeteilt: „Wir sollten diese Enttäuschung heute fühlen. Das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung für uns alle.“

Das Team werde sich wieder aufrichten, betonte Sahin. Er nahm die Schuld für das Ausscheiden auf sich: „Wir haben nicht so gespielt, wie wir es trainiert hatten. Das heißt, ich habe es nicht gut genug vermittelt. Die Verantwortung liegt bei mir.“

Sein Fazit: „Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war uns wirklich nicht würdig.“ Sahin hat den Verein im vergangenen September übernommen und in der Süper Lig auf Platz fünf geführt.

Aus für Tullberg – Nübel wieder zu Null

Deutlich erfolgreicher verlief der Abend aus türkischer Sicht für Besiktas. Der Topklub gewann in der Qualifikation für die Europa League auch im Rückspiel (2:0) gegen den FC Midtjylland, wo mit Mike Tullberg ein weiterer ehemaliger BVB-Trainer an der Seitenlinie steht.