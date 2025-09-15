Newsticker
Nuri Sahin neuer Trainer von Basaksehir Istanbul

Sahin in Istanbul vorgestellt

Der frühere BVB-Trainer Nuri Sahin unterschreibt für drei Jahre am Bosporus.
Sahin trainiert zum zweiten Mal einen türkischen Verein
Sahin trainiert zum zweiten Mal einen türkischen Verein
© firo Sportphoto/SID
SID
Der frühere BVB-Trainer Nuri Sahin unterschreibt für drei Jahre am Bosporus.

Knapp acht Monate nach seiner Entlassung beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Nuri Sahin einen neuen Verein gefunden.

Der 37-Jährige trainiert ab sofort den türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir. Das gab der Verein am Montag bekannt. Sahin unterschrieb beim türkischen Meister von 2020 einen Vertrag bis 2028.

Sahin trainiert ehemaligen Mitspieler Selke

Für den ehemaligen türkischen Nationalspieler Sahin ist es die zweite Amtszeit in der Türkei. Von 2021 bis 2023 war Sahin als Teamchef bei Antalyaspor aktiv, es war seine erste Trainerstation, bevor er beim BVB erst zum Co-und dann zum Cheftrainer wurde.

In Istanbul trifft Sahin auf seinen ehemaligen Mitspieler Davie Selke sowie auf den ehemaligen Schalker Amine Harit. Sahin und Selke hatten vor wenigen Jahren gemeinsam bei Werder Bremen gespielt.

