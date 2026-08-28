Auslosung Europa League & Conference League heute live im TV, Steam, Ticker

SPORT1 28.08.2026 • 10:00 Uhr Am Freitag richtet sich der Blick der europäischen Fußballklubs erneut nach Monaco. Dort werden die Ligaphasen der Europa League und der Conference League ausgelost. So können Sie alles live verfolgen.

Nach der Champions League rücken am Freitag die beiden weiteren Europapokal-Wettbewerbe in den Mittelpunkt. In Monaco werden die Ligaphasen der Europa League und der Conference League für die Saison 2026/27 ausgelost. Gut für die Fans: Bei Sky Sport News, in der Sky-App oder bei UEFA.com wird kostenlos übertragen. Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick vor allem auf Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim und den SC Freiburg.

In der Europa League gehört Leverkusen zu den gesetzten Mannschaften in Lostopf 1. Hoffenheim wird einem der hinteren Töpfe zugeordnet. Unabhängig davon könnten auf die Bundesligisten schon früh einige renommierte Gegner warten. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Juventus Turin, der AC Mailand, Olympique Lyon, Olympique Marseille, Crystal Palace und Celtic Glasgow.

So können Sie die Auslosung live verfolgen:

TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: Sky, UEFA.com

Sky, UEFA.com Ticker: –

Wie in der Champions League bekommt jede Mannschaft in der Europa League acht verschiedene Gegner zugelost. Aus jedem der vier Lostöpfe werden zwei Teams ermittelt. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Topf sagt daher nur wenig über die spätere Schwierigkeit des Spielplans aus.

Das klassische Bild der Auslosung hat sich dabei grundlegend verändert. Statt jede Begegnung einzeln auszulosen, wird zunächst lediglich der Klub gezogen. Anschließend ermittelt ein Computersystem die acht Gegner aus den verschiedenen Töpfen. Jede Mannschaft absolviert vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Dadurch sind schon in der Ligaphase Partien zwischen europäischen Spitzenvereinen möglich. Ausgeschlossen bleiben Begegnungen zwischen Klubs desselben Landes. Zudem darf kein Team gegen mehr als zwei Vereine aus demselben nationalen Verband antreten.

Wie läuft die Auslosung in der Conference League?

In der Conference League gilt ein leicht abgewandeltes Verfahren. Dort werden die Mannschaften auf sechs Lostöpfe verteilt. Jeder Verein erhält einen Gegner aus jedem Topf und bestreitet damit sechs Partien gegen sechs unterschiedliche Klubs. Auch hier können Vereine aus demselben Land nicht gegeneinander gelost werden. Darüber hinaus soll jede Mannschaft höchstens auf zwei Vertreter desselben Verbandes treffen.