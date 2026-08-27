Deutsches Juwel blüht auf: Brunner glänzt mit Traumtor

SPORT1 27.08.2026 • 21:24 Uhr Paris Brunner setzt das nächste Statement in Monaco. Der deutsche Stürmer trifft sehenswert.

Die AS Monaco hat sich im Playoff-Rückspiel der UEFA Conference League gegen Gornik Zabrze keine Blöße gegeben und von der nächsten Tor-Show des deutschen Talents Paris Brunner profitiert.

Der 20-Jährige leitete den klaren 4:1-Erfolg ein. Nach einem Vorstoß durch die Mitte legte Mamadou Coulibaly für den Deutschen ab, der den Ball mit einem Schuss aus 20 Metern unter die Latte zur Führung verwertete (30.). Kurz vor der Pause erhöhte Coulibaly selbst (43.). Nach der Pause trafen auch noch Aleksandr Golovin (50.) und Mika Biereth (78.). Für die Gäste verkürzte Janis Antiste (83.).

Brunner setzt nächstes Zeichen

Monaco war mit einem 3:2-Erfolg aus dem Hinspiel in Polen in die Partie gegangen. Auch dort hatte Paris Brunner bereits entscheidend mit einem Treffer mitgewirkt. Der U17-Weltmeister erlebt den lang ersehnten Aufschwung seiner jungen Karriere. 2024 hatte er beim BVB keine Zukunft mehr und ging zu Monaco und wurde wenig später zu Cercle Brügge ausgeliehen.

In der vergangenen Saison spielte Brunner kaum eine Rolle in Monaco. Nun winkt ihm jedoch in dieser Topform der Durchbruch.