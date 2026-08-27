Ter Stegen patzt, aber Ajax bleibt auf Kurs

SPORT1 27.08.2026 • 21:11 Uhr Marc-André ter Stegen patzt bei Ajax. Damit bringt er sein Team zwischenzeitlich unter Druck, das jedoch in der Folge voll aufdreht.

Ajax Amsterdam hat im Rückspiel der Conference-League-Qualifikation gegen den FC Sion eine ereignisreiche erste Hälfte erlebt. Der niederländische Klub führte zur Pause mit 3:2.

Die Amsterdamer gingen ohnehin mit einer komfortablen Ausgangslage in die Partie, nachdem sie das Hinspiel in der Schweiz mit 4:2 gewonnen hatten. Doch im Rückspiel sorgte zwischenzeitlich ausgerechnet Marc-André ter Stegen für Spannung.

Ajax erwischte im eigenen Stadion einen Start nach Maß: Bereits in der ersten Minute köpfte Youri Baas nach einer Ecke zur Führung ein. Sion kam zurück durch Winsley Botelli (18.). In der Folge drehten die Schweizer das Spiel – unter ein wenig Mithilfe von ter Stegen, der nicht die beste Figur machte: Nach einer harmlosen Hereingabe von rechts ließ der deutsche Keeper den Ball nach vorne abprallen und Botelli schob ins leere Tor zum 2:1 der Gäste ein.

Ajax: Patzer von ter Stegen

Die Antwort kam jedoch prompt: Nur zwei Minuten später glich Kapitän Davy Klaassen mit einem Distanzschuss zum 2:2 aus. Kurz vor der Pause brachte Publikumsliebling Tolu Ajax dann erneut in Führung, sein Abschluss schlug zum 3:2 ein.

Nach der Pause drehten die Hausherren weiter auf und erzielten innerhalb weniger Minuten die Treffer zum 4:2 und 5:2.

Ter Stegen war im Sommer aus Barcelona gekommen und ist bei Ajax direkt gesetzt. Kürzlich gab es auch neben dem Platz gute Nachrichten: Der Routinier wurde zum dritten Mal Vater.