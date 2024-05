Fußball-Revolution: Südamerika führt Rosa Karte ein!

Gesundheit der Spieler wird geschützt

Rosa Karte darf nicht zusammen mit regulärer Auswechslung verwendet werden

Verband fordert medizinischen Nachweis

Zudem ist es so, dass nach einer Auswechslung via der Rosa Karte das gegnerische Team „automatisch die Möglichkeit hat, eine weitere Auswechslung vorzunehmen“. Darüber wird die Mannschaft entweder vom Schiedsrichter oder vierten Offiziellen informiert. Diese kann „gleichzeitig mit oder nach der von der gegnerischen Mannschaft vorgenommenen Auswechslung wegen Gehirnerschütterung erfolgen“. Jedoch darf sie nur einzeln erfolgen und nicht zusammen mit einer regulären Auswechslung.

Wird ein Spieler per Rosa Karte ausgewechselt, muss er sich in die Umkleidekabine oder in eine medizinische Einrichtung begeben. „Nach der Partie (innerhalb von 24 Stunden nach Spielende) muss der Arzt der Mannschaft, die den Verdacht auf eine Gehirnerschütterung auf dem Spielfeld festgestellt hat, unabhängig davon, ob der Spieler ausgewechselt wurde oder nicht, das ausgefüllte und unterzeichnete SCAT5-Formular (standardisiertes Instrument zur Bewertung von Gehirnerschütterungen) an die Medizinische Kommission der CONMEBOL senden“, ist abschließend geschrieben.