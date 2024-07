Entlassung wegen Messi-Kritik! Großer Wirbel in Argentinien

„Ich glaube, der Kapitän und der Präsident der AFA (Argentinischer Fußballverband, Anm. d. Red. ) sollten in diesem Fall um Verzeihung bitten“, soll Julio Garro in einem Interview beim Radiosender Urbana Play gesagt haben. „Das lässt uns schlecht dastehen“, begründete er demnach, nahm später jedoch wieder Abstand von seinen Aussagen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Ich weise kategorisch zurück, dass ich Messi dazu aufgefordert habe, sich zu entschuldigen“, ruderte er in einem Statement auf X überraschend zurück. So wäre es für ihn „ein Mangel an Respekt“ gegenüber jemandem wie dem Nationalhelden Messi, „der uns permanent mit seiner menschlichen und sportlichen Qualität ehrt“.