Argentiniens Copa-Sieger von Hunderten Fans empfangen

Auf die Rückkehr des verletzten Superstars Lionel Messi müssen die Fans allerdings noch warten. Der 37-Jährige blieb zunächst in den USA.

Auf die Rückkehr des verletzten Superstars Lionel Messi müssen die Fans allerdings noch warten. Der 37-Jährige blieb zunächst in den USA.

Nach dem Triumph bei der Copa America in den USA sind Argentiniens Fußballer von Hunderten Fans in der Heimat euphorisch empfangen worden.

Mit Trommeln und bengalischen Fackeln feierten die Fans ihre Helden bei der Ankunft vor dem Sitz des argentinischen Fußballverbands (AFA) in Ezeiza, einem Vorort der Hauptstadt Buenos Aires.

Durch das Busfenster konnten die Anhänger bereits einen ersten Blick auf den Pokal erhaschen. Der Großteil der Mannschaft, darunter auch Weltfußballer Lionel Messi, fehlte allerdings. Der 36-Jährige vom MLS-Klub Inter Miami und seine abwesenden Kollegen waren zunächst in den USA geblieben.

Argentinien hatte sich am Sonntag in Miami im Finale gegen Kolumbien (1:0 n.V.) durchgesetzt. Beim Siegtreffer von Lautaro Martinez stand Messi schon nicht mehr auf dem Platz, da sich der Superstar zuvor am Knöchel verletzt hatte.