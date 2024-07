Copa America: Brasilien trifft im Viertelfinale auf Uruguay

Real-Star Vinicius Junior gesperrt

Schon die ersten Minuten im kalifornischen Santa Clara waren voller Intensität. Zunächst erhielt Brasiliens Superstar Vinicius Junior von Real Madrid Gelb für ein Foul an Ex- FC-Bayern -Star James Rodriguez und ist damit für das Viertelfinale gesperrt.

Den fälligen Freistoß setzte Kolumbiens Spielstratege an die Latte (8.). Kurz darauf ging die Selecao per Freistoß durch Raphinha (12.) in Führung, doch Daniel Munoz (45.+3) stellte kurz vor der Pause den Gleichstand her.