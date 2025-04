Der unbegreifliche Absturz eines Nationalhelden

Bradley Wiggins breitete die Arme aus und reckte sie mit dem Kopf nach hinten in die Höhe. Der Himmel war für den Engländer am 1. August 2012 auch bildlich zum Greifen nah.

Der damals 32-Jährige hatte kurz zuvor das Einzelzeitfahren bei den Olympischen Spielen in London gewonnen und dafür seine Goldmedaille erhalten, das Vereinigte Königreich damit auf Wolke sieben befördert und sich selbst endgültig zur Radsport-Legende aufgeschwungen. Heute wird “Wiggo“ 45 Jahre alt - und hat einen der krassesten Abstiege hinter sich, die es je gab.

Dabei ist die Liste seiner Erfolge lang. Der Mann, der mit seinen Koteletten an die Beatles erinnerte, fuhr für Team Sky und gewann kurz vor seinem Olympia-Coup als erster Brite 2012 die Tour de France. Auch als Bahnradfahrer war er zuvor überragend, holte in verschiedenen Disziplinen vier Goldmedaillen bei Olympia. Hinzu kamen sieben Weltmeistertitel im Velodrom und ein WM-Titel auf der Straße. 2016 beendete Wiggins seine Karriere.

Spätestens seit dem vergangenen Sommer ist die Welt des Mannes, der den Radsport in Großbritannien so populär machte wie keiner vor ihm, aber eine ganz andere.

Bereits im November 2023 gab es erste Berichte über einen Schuldenberg in Höhe von 1,1 Millionen Euro .

Im vergangenen August bestätigte Wiggins im Gespräch mit dem selbst tief gefallenen Rad-Betrüger Lance Armstrong dann selbst seine prekäre Situation. „Das wird sich in den nächsten Jahren alles aufklären, es wird nur verdammt viel Kopfzerbrechen bereiten, das in Ordnung zu bringen“, sagte er.

Rad-Star Wiggins ist seit 2013 ein echter Ritter

Sein Anwalt Alan Seller behauptete in der britischen Daily Mail , Wiggins sei nicht nur bankrott, sondern auch obdachlos und habe „absolut alles verloren“. Auch sein Haus. „In Wirklichkeit ist Brad ein Sofasurfer. Er wohnt bei Freunden und Familie“, gab Seller an.

So sei bereits Anfang 2024 das Anwesen des Ex-Radprofis im Wert von umgerechnet 1,15 Millionen Euro in der Grafschaft Lancashire im Nordwesten Englands beschlagnahmt und verkauft worden. Seine Ex-Frau Catherine, mit der er zwei Kinder hat, habe ihm erlaubt, in einem Haus im nicht weit entfernten Lytham St. Annes zu wohnen.