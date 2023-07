U19-EM: Deutschland auf Titel-Jagd - LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream

Bei der U19-Europameisterschaft der Frauen streben die DFB-Youngsters nach dem siebten Titel für eine deutsche U19-Auswahl der Frauen. Zuletzt krönte sich 2011 eine DFB-Auswahl zum besten Team Europas in dieser Altersklasse.

Nun will das Team von U19-Bundestrainerin Kathrin Peter bei der EM in Belgien vom 18. bis 30. Juli endlich wieder Europas Thron erklimmen.

Am Freitag steht das nächste Duell für die DFB-Frauen an - dann geht es gegen den Gastgeber aus Belgien. Die Niederlande warten im Anschluss als letzter Gegner in der Gruppenphase auf das deutsche Team.