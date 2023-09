DFB-Frauen unter Druck: "Brauchen Sieg, egal wie"

Für die deutschen Fußballerinnen zählt im Nations-League-Spiel gegen Island nur ein Sieg. „Es ist wichtig, dass wir gewinnen, damit wir es selbst in der Hand haben, uns für Olympia zu qualifizieren“, sagte die stellvertretende Bundestrainerin Britta Carlson vor der Begegnung mit Island am Dienstag (18.15 Uhr im ZDF) in Bochum. „Wir brauchen den Sieg, egal wie“, ergänzte Sydney Lohmann (FC Bayern).