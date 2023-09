Für Olympia: DFB-Frauen mit "mehr Feuer" gegen Island

„Wenn jede noch mal ein paar Prozente mehr drauflegt, dann kann mehr Feuer auf dem Platz entstehen“, sagte Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann (FC Bayern) vor der Begegnung am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Bochum.

Den Auftakt in Dänemark am Freitag hatte die DFB-Auswahl in Abwesenheit der erkrankten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg 0:2 verloren. Da nur die vier Gruppensieger weiter um die zwei europäischen Olympia-Tickets spielen dürfen, wären drei Punkte enorm wichtig.