Hrubesch-Comeback: Deutschland feiert klaren Sieg

Doppelpackerin Lea Schüller hat die deutschen Fußballerinnen nach dem „MVT“-Theater zum bitter nötigen Pflichtsieg geführt und Horst Hrubesch schon wieder ein gelungenes Debüt beschert.

Ohne die verletzte Kapitänin Alexandra Popp gewann der zweimalige Weltmeister beim Einstand von Interimstrainer Hrubesch in der Nations League letztlich deutlich mit 5:1 (1:1) gegen Wales.

Die für Popp (muskuläre Probleme) aufgelaufene Schüller traf in der 25. und 47. Minute für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Giulia Gwinn per Foulelfmeter (80.), Sjoeke Nüsken (86.) und Nicole Anyomi (88.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe. Ceri Holland (43.) hatte für Wales zwischenzeitlich ausgeglichen.

Schon als Hrubesch zum ersten Mal ausgeholfen hatte, war Schüller bei seiner Premiere mit damals sogar vier Toren die entscheidende Frau.

Deutschland zum Siegen verdammt

Die Deutschen sind am Dienstag auf Island (20.00 Uhr) erneut zum Siegen verdammt, um den Olympiatraum am Leben zu erhalten. Nach der Pleite in Dänemark (0:2) und dem Sieg gegen Island (4:0) bleibt die Lage für die Vize-Europameisterinnen schwierig. Nur als Gruppensieger hat der Olympiasieger von 2016 Chancen auf ein Ticket für Paris 2024. Bis zum Rückspiel gegen Dänemark (1. Dezember) zählen nur Siege.

Vor 20.107 Zuschauern in Sinsheim führte Svenja Huth das Team als Spielführerin an. Torhüterin Merle Frohms (Gehirnerschütterung) wurde wie erwartet von Ann-Katrin Berger ersetzt. Die deutsche Auswahl erarbeitete sich gleich in der Anfangsphase zahlreiche Möglichkeiten. Das Tor ließ allerdings auf sich warten. Erst Schüller brach den Bann.

Nach der Führung spielte die Hrubesch-Elf ihre Angriffe nicht konsequent zu Ende, zudem schlichen sich Fehler ein. Nachdem Laura Freigang eine Großchance vergeben hatte (41.), schlugen die Waliserinnen zu.

Traumstart in der zweiten Hälfte

Zu Beginn des zweiten Durchgangs brachte Hrubesch in Linda Dallmann und Sjoeke Nüsken zwei neue Spielerinnen. Es war aber Schüler, die mit ihrem zweiten Tor erst einmal für Erleichterung sorgte. Da die Deutschen danach erneut zahlreiche Chancen liegen ließen, blieb die Vorentscheidung aus.

Auch nach 70 Minuten stand nur der hauchdünne Vorsprung zu Buche. Die deutsche Auswahl brachte den Ball trotz riesiger Möglichkeiten nicht über die Linie. Das zehrte am ohnehin angeschlagenen Nervenkostüm. Erst Gwinn vom Punkt sorgte für Klarheit. Danach spielte Deutschland sichtlich befreiter auf, Wales fehlten die Kräfte.

Die Posse um Martina Voss-Tecklenburg hatte den deutschen Frauen in den Tagen vor dem Wales-Spiel das Leben schwer gemacht.

Deutschland - Wales 5:1 (1:1)

+++ Die Partie ist beendet +++

Deutschland besiegt Wales am Ende deutlich mit 5:1.

+++ 90. Minute +++

Es werden sechs Minuten nachgespielt. Hrubesch hat zudem Doorsoun für Hegering gebracht.

+++ 88. Minute: Deutschland im Torrausch! +++

Besser kann es kaum laufen: Kurz nach ihrer Einwechslung erzielt Anyomi das 5:1 für Deutschland.

+++ 87. Minute: Nächster Wechsel +++

Anyomi kommt für Huth in die Partie.

+++ 86. Minute: 4:1! Nüsken macht alles klar +++

Wieder jubelt Deutschland! Der Ball landet über Umwege bei Nüsken, deren Schuss von einer Waliserin unglücklich abgefälscht wird, sodass Torhüterin Clark keine Chance hat. Die DFB-Elf führt 4:1.

+++ 84. Minute: Gelb für Hegering +++

Kurz wird es etwas hitzig: Da Holland auf dem Feld behandelt wird, beschwert sich Hegering bei der Schiedsrichterin und sieht dafür Gelb.

+++ 80. Minute: Gwinn lässt Deutschland jubeln! +++

War das die Vorentscheidung? Gwinn erzielt vom Punkt das 3:1 für Deutschland. Ihr Schuss aus elf Metern fliegt zunächst gegen die Unterkante der Latte, prallt dann aber ins Tor. Ingle hatte Hegering bei einer Ecke geklammert und so den Strafstoß verursacht.

+++ 76. Minute: Posten! +++

Eine Flanke wird von Gwinn und Schüller leicht abgefälscht und rauscht gegen den rechten Pfosten der Waliserinnen.

+++ 74. Minute: Wenig Spielfluss +++

Im Mittelfeld gibt es mittlerweile einige intensive Zweikämpfe. Immer wieder ruht der Ball, wodurch kaum noch Spielfluss entsteht.

+++ 70. Minute: Kurze Unterbrechung +++

Hegering erwischt Cain mit dem Ellenbogen am Kopf. Nach kurzer Behandlungspause wird die Partie fortgesetzt.

+++ 65. Minute: Hrubesch wechselt +++

Lattwein kommt in die Partie, Oberdorf hat vorzeitig Feierabend.

+++ 62. Minute: Zahlreiche Chancen für DFB-Team +++

Nach einem Eckball landet der Ball bei Linder, die aus der Distanz volley abzieht. Doch der Ball fliegt etwa einen halben Meter rechts am Tor vorbei.

+++ 55. Minute: Clark erneut zur Stelle +++

Ein weiteres Mal spielt sich Deutschland über rechts in den Strafraum. Die Flanke von Gwinn landet bei Bühl, die direkt abzieht. Allerdings lenkt Torhüterin Clark den Ball am kurzen Eck um den Pfosten herum.

+++ 49. Minute: Clark pariert +++

Flanken sind heute das präferierte Mittel der Deutschen. Bühl köpft nach einer Hereingabe von Gwinn aus kurzer Distanz Richtung Tor, doch Torhüterin Clark pariert stark.

+++ 47. Minute: Blitzstart! Deutschland führt wieder +++

Traumstart in die zweite Hälfte! Die gerade erst eingewechselte Dallmann flankt von rechts ins Zentrum, wo Schüller per Kopf ihren zweiten Treffer erzielt. Das DFB-Team ist wieder auf Kurs.

+++ 46. Minute: Die Partie läuft wieder +++

Die Pause ist vorüber, das Spiel geht in seine zweite Hälfte. Hrubesch nimmt zwei Wechsel vor: Nüsken kommt für Däbritz, Dallmann für Freigang.

+++ Halbzeit! +++

Schiedsrichterin Mularczyk pfeift zur Pause. Die DFB-Frauen dominierten die Partie in den ersten 30 Minuten. Doch nach dem verdienten Führungstreffer durch Schüller flaute das Offensivspiel der Hrubesch-Elf zunehmend ab. Dann gelang Wales aus dem Nichts mit dem ersten Torschuss der Ausgleich.

+++ 42. Minute: Wales gleicht aus! +++

Plötzlich fällt das 1:1! Holland steht komplett frei im deutschen Fünfmeterraum und gleicht mit dem ersten Torschuss für die Gäste aus. Damit rächt sich die mangelnde Chancenverwertung der Hrubesch-Elf.

+++ 41. Minute: Großchance für Deutschland +++

Oberdorf schickt Freigang mit einem langen Pass auf die Reise. Die Frankfurterin ist frei durch, scheitert aber aus kurzer Distanz an Clark.

+++ 38. Minute: Freigang verpasst +++

Jetzt geht es mal wieder über die rechte Seite der Deutschen. Gwinns Pass landet über Umwege in der Mitte bei Freigang, die den Ball aus der Drehung über die Latte schießt.

+++ 33. Minute +++

Seit dem Führungstor hat die Dominanz der DFB-Frauen etwas abgenommen. Wales präsentiert sich in der Defensive jetzt sicherer als zuvor.

+++ 31. Minute: Gelb für Oberdorf +++

Oberdorf trifft Ingle im Mittelfeld am Fuß und sieht die erste Gelbe in diesem Spiel.

+++ 26. Minute: Wales mit Lebenszeichen +++

Der Treffer für Deutschland war längst überfällig. Doch nach dem ersten Tor zeigen auch die Waliserinnen eine Reaktion und zwingen Hegering im deutschen Strafraum zu einer Klärungsaktion vor der freistehenden Fishlock.

+++ 25. Minute: Schüller erlöst DFB-Frauen +++

Jetzt ist es passiert! Linder setzt sich auf der linken Seite durch und flankt in die Mitte des Strafraums, wo Schüller zur Führung für Deutschland einköpft.

+++ 21. Minute: Auch Huth verzieht +++

Nächste Chance aus der Distanz: Huth schießt aus etwa 18 Metern hauchzart am rechten Torwinkel vorbei.

+++ 19. Minute: Oberdorf versucht es aus der Distanz +++

Im Strafraum will es bislang nicht klappen. Eine Flanke von Bühl kann von Wales nicht entschärft werden und landet bei Oberdorf. Diese versucht es aus knapp 16 Metern, doch der Ball geht am Kasten vorbei.

+++ 17. Minute: Behandlungspause +++

Wales-Torhüterin Clark muss zwischenzeitlich behandelt werden, doch sie kann weiter spielen.

+++ 16. Minute: Chance um Chance +++

Hendrich kommt nach einer Ecke nicht richtig hinter den Ball und köpft links knapp am gegnerischen Tor vorbei.

+++ 12. Minute: Deutschland am Drücker +++

Die Hrubesch-Elf will hier unbedingt in Führung gehen und überlässt Wales praktisch keinen Ballbesitz. Viel läuft über die rechte Seite der Deutschen, wo Gwinn ein ums andere Mal mit ihren Flanken für Gefahr sorgt.

+++ 9. Minute: Fast das 1:0! +++

Das wäre fast die deutsche Führung gewesen! Nach einem Eckball köpft Hegering Richtung Tor, Oberdorf verlängert am Fünfmeterraum, doch Verteidigerin Green kann den Ball gerade noch vor der Linie klären.

+++ 5. Minute: Erster Abschluss +++

Das deutsche Team gibt von Beginn an den Ton an. Freigang hat nach Vorarbeit von Gwinn die erste Gelegenheit, schießt den Ball allerdings rechts am Tor vorbei.

+++ 1. Minute: Die Partie läuft +++

Schiedsrichterin Monika Mularczyk aus Polen pfeift die Partie an.

+++ Deutschland mit fünf Änderungen +++

Im Vergleich zum 4:0 gegen Island laufen die DFB-Frauen mit fünf Veränderungen auf. Neu in der Startelf sind Berger, Schüller, Huth, Däbritz und Freigang.

Die deutsche Aufstellung: Berger/FC Chelsea - Gwinn/Bayern München, Hendrich/VfL Wolfsburg, Hegering/VfL Wolfsburg, Linder/TSG Hoffenheim - Oberdorf/VfL Wolfsburg, Däbritz/Olympique Lyon - Freigang/Eintracht Frankfurt - Huth/VfL Wolfsburg, Schüller/Bayern München, Bühl/Bayern München

+++ Schlechte Nachrichten von Alexandra Popp +++

Eine Hiobsbotschaft ereilte die DFB-Frauen am Tag vor der Partie: Kapitänin Alexandra Popp fällt wegen muskulärer Probleme aus.

+++ Wirbel um Voss-Tecklenburg +++

Vor dem Spiel beherrscht der Wirbel um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Schlagzeilen. Sie wird wegen ihrer Krankheit weiterhin nicht auf der Bank sitzen. Ihren Platz nimmt Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch ein.

+++ Deutschland kämpft um Olympia-Ticket +++

Für die DFB-Frauen ist ein Dreier gegen Wales Pflicht: Die Waliserinnen haben noch keinen Punkt geholt - die auf Platz zwei stehenden Deutschen peilen in der Nations-League-Gruppe die Tabellenführung an. Schließlich qualifiziert sich allein der Gruppenerste für die nächste Runde - aus der wiederum nur zwei Mannschaften mit einem Olympia-Ticket hervorgehen.

