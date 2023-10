DFB-Frauen schwärmen! Hrubesch "bester Trainer" für Kampf um Olympia

Die deutschen Fußballerinnen sehen in Horst Hrubesch den perfekten Coach für den erhofften Weg zu den Olympischen Spielen in Paris.

DFB-Frauen müssen gegen Wales und Island ran

Hrubesch kämpft mit den DFB-Frauen noch um die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris im kommenden Jahr.

Gegen Wales am Freitag in Sinsheim und vier Tage später im Auswärtsspiel in Island müssen im Kampf um Olympia sechs Punkte her.