DFB-Frauen: Trainer-Hammer bei Nationalmannschaft

Großes Ziel: Hrubesch ist ein DFB-Erfolgstrainer

Hrubesch hat mit dem DFB schon so manchen Erfolg gefeiert. Mit der U19 holte er 2008 den EM-Titel, ein Jahr später wiederholte er das Kunststück mit der U21. Zudem holte er bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio die Silbermedaille.

Im März 2018 hatte er die Frauen-Nationalmannschaft schon einmal übernommen, damals war er für acht Monate im Amt. Aktuelle kämpft das Team in der Nations League um die Qualifikation für Olympia 2024. Der nächste Spieltag in der Gruppenphase steht am 27. Oktober an.