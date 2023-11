Nach Aus der Bundestrainerin: Hrubesch äußert sich zu seiner Zukunft bei den DFB-Frauen

„Ich habe im Vorfeld gesagt, dass mich das eigentlich nicht interessiert, weil ich es interimsmäßig mache“, sagte der 72-Jährige am Sonntag in der Halbzeit des Frauen-Bundesliga-Spitzenspiels zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg (2:1) beim ZDF .

„Entscheidend für mich war, dass es abgeschlossen war, die Analyse ist ja nicht mein Bier gewesen“, ergänzte der ehemalige Stürmer bezüglich der Aufarbeitung des WM-Debakels von Australien in diesem Jahr.

Am Samstag hatte der DFB mitgeteilt, dass der bis 2025 laufende Vertrag von Voss-Tecklenburg mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde.

Nach DFB-Beben: So geht es mit Hrubesch weiter

Zukunft von Hrubesch noch unklar

Hrubesch hatte die DFB-Frauen Ende Oktober in der Nations League zu zwei Siegen gegen Wales und in Island geführt und damit die Hoffnung auf die Qualifikation für Olympia 2024 am Leben erhalten.