DFB-Team: Pikante Doku über peinliches WM-Aus der Frauen während Olympia-Showdown

Für die DFB-Frauen geht es am Freitagabend um Alles! Die Nationalmannschaft muss am vorletzten Spieltag der Nations League mit mindestens zwei Treffern Unterschied gegen Dänemark gewinnen, um die Möglichkeit auf den Gruppensieg und so auf das Olympia-Ticket zu wahren (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Ticker).