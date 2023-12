Olympia-Quali: Hrubesch verrät Wunschlos für Finalrunde

Horst Hrubesch blickte nach der überstandenen Zitterpartie schnell Richtung Auslosung am Montag. "Mir wäre ganz lieb, wenn ich Frankreich kriege, dann haben wir höchstwahrscheinlich zwei Möglichkeiten, uns zu qualifizieren", sagte der Interimsbundestrainer nach dem mehr als mageren 0:0 in Wales, das den deutschen Fußballerinnen aber für den ersehnten Sprung in die Endrunde der Olympia-Qualifikation reichte.

Dass Hrubesch bis dahin an Bord bleibt, bekräftigte er am Dienstagabend in Swansea zum wiederholten Male. "So ist es geplant", sagte der 72-Jährige, kritisierte aber auch die schwächste Leistung der Vize-Europameisterinnen unter seiner Führung: "Das war nicht unser Anspruch, meiner schon gar nicht." Vier Tage zuvor war noch ein überzeugendes 3:0 gegen Dänemark gelungen.