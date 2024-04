DFB-Frauen: Rund drei Millionen sehen Sieg in Österreich

Der erfolgreiche Start der deutschen Fußballerinnen in die EM-Qualifikation hat der ARD eine ordentliche Quote beschert. Im Durchschnitt sahen 3,22 Millionen Menschen den Sieg der DFB-Auswahl von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch am Freitagabend in Österreich, dies entsprach einem Marktanteil von 13,1 Prozent. Das Spiel war damit die am drittmeist gesehene Sendung in der Primetime.