EM-Quali: Freigang fehlt DFB-Frauen gegen Island

Die deutschen Fußballerinnen müssen im zweiten EM-Qualifikationsspiel gegen Island auf Laura Freigang verzichten. Die Stürmerin von Eintracht Frankfurt hat beim Auftaktsieg in Österreich (3:2) am Freitag eine Verletzung am Schultereckgelenk erlitten und reiste daher am Sonntag vorzeitig aus dem DFB-Lager in Hagenberg ab.