Hrubesch fordert Geduld: Umbruch ist "keine Kurzstrecke"

„So ein Prozess muss auf lange Sicht funktionieren, das ist keine Kurzstrecke“, sagte der Interims-Bundestrainer vor dem zweiten EM-Qualifikationsspiel gegen Island am Dienstag (ab 18.10 Uhr im Liveticker ) in Aachen.

Sein Job sei es, "den Spielerinnen aufzeigen, welche Qualität sie haben und dass die Jungen begreifen, dass sie mutig sein sollen." Die neue Generation müsse schon auf dem Weg zu den Olympischen Spielen (24. Juli bis 11. August) mehr und mehr in die Pflicht genommen werden.

"Mir war es wichtig, auch jüngeren Spielerinnen Verantwortung zu übertragen. Die guten Mannschaften, die am Ende Titel gewinnen, haben fünf, sechs Spielerinnen, die die Mannschaft tragen", sagte Hrubesch. Nach der Medaillenjagd in Frankreich übergibt das HSV-Idol den Posten an Christian Wück.