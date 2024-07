DFB-Frauen: Sieg bei Olympia-Generalprobe - Sorgen um Oberdorf

„Das würde uns verdammt wehtun. Sie ist ein wichtiger Faktor in unserem Spiel“, sagte Hrubesch in der ARD . Auch für Expertin Almuth Schult würde ein Ausfall von Oberdorf extrem schmerzen: „In ihrer Topform ist sie eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt.“

Klares deutsches Tor wird nicht gegeben

Fahnenträgerin? Das will Hrubesch

Durch die weiteren Tore von Jule Brand (39.), Lea Schüller (52.) und erneut Bühl (90.+2) sorgten die DFB-Frauen vor 43.953 Fans in Hannover für Euphorie und verabschiedeten sich mit viel Applaus und als Gruppensieger gen Frankreich.

Ein weiteres klares Tor von Sjoeke Nüsken in der Nachspielzeit, als der Ball klar hinter der Linie war, wurde nicht gegeben.

Am Freitag hatte es in Island noch eine bittere 0:3-Niederlage gesetzt.

Nach Island-Klatsche: Klartext von Hrubesch

Vor der Partie hatte Hrubesch gefordert, „etwas gutzumachen“ und ein „anderes Gesicht“ als in Reykjavik zu zeigen. Das funktionierte auch ohne Kapitänin Alexandra Popp, Abwehrchefin Marina Hegering und Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann, die verletzungsbedingt noch nicht zum Einsatz kamen.

Im Tor löste Ann-Katrin Berger ihre Konkurrentin Merle Frohms ab. Die Torhüter-Frage will Hrubesch erst kurz vor dem Olympia-Auftakt auflösen. Oberdorf kehrte nach abgesessener Gelbsperre ins zentrale Mittelfeld zurück.

„La Ola“-Welle geht durch ausverkauftes Stadion

Weil das Team von Hrubesch anders als zuletzt keinen frühen Gegentreffer kassierte, waren die Fans in der ausverkauften Heinz-von-Heiden-Arena bereits in Feierlaune. Nach 27 Minuten wanderte die erste „La Ola“ über die Ränge.

DFB-Frauen: Schüller scheitert an der Latte

Nach guter, aber kontrollierter Leistung in der ersten Halbzeit sprühte die DFB-Offensive zu Beginn des zweiten Durchgangs vor Spielfreude. Schüller scheiterte aber zunächst noch an sich selbst (49.), dann an der Latte (50.).