Olympia-Test: Deutschland - Österreich LIVE im TV, Stream & Ticker

Die DFB-Frauen treffen in der EM-Qualifikation auf Österreich. Die Partie ist zugleich die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris.

Die DFB-Frauen treffen in der EM-Qualifikation auf Österreich. Die Partie ist zugleich die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris.

Die heiße Phase beginnt! Für die DFB-Frauen steht am Dienstag (ab 19 Uhr im LIVETICKER) in Hannover die Generalprobe vor den Olympischen Spielen in Paris an. Dabei handelt es sich um den letzten Spieltag in der EM-Qualifikation. Gegen Österreich geht es für das Team von Trainer Horst Hrubesch darum, den ersten Platz nicht mehr abzugeben.