Gwinn zu DFB-Kapitänsfrage: "Sollte man nicht spekulieren"

Giulia Gwinn hat die Kapitänsbinde bereits getragen und gilt als Kandidatin für die Nachfolge von Alexandra Popp in der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft. Nun bezieht die Starspielerin des FC Bayern dazu Stellung.

Giulia Gwinn hat sich nach der Rücktrittsankündigung von Alexandra Popp zurückhaltend zur Kapitänsfrage in der Fußball-Nationalmannschaft geäußert. „Das ist ein Amt, über das man nicht spekulieren sollte, dafür ist es zu groß und zu wertig“, sagte die 25-Jährige vom FC Bayern bei der Veranstaltung „Torjägerkanone für alle“ dem SID .

In der Vergangenheit habe sie Popp als Vize-Kapitänin ab und zu vertreten dürfen, „was natürlich sehr schön und auch eine große Wertschätzung für mich war“, erklärte Gwinn, die als Kandidatin für die Nachfolge gilt: „Aber im Endeffekt treffe ich die Entscheidung nicht. Da warte ich, was vom Trainer kommt, das ganze Team wartet, was vom Trainer kommt und dann wird man sehen.“