Bayern-Star blickt zurück: "Die hat hier nichts zu suchen"

Giulia Gwinn berichtet von diskriminierenden Erfahrungen in ihrer Vergangenheit. Die Bayern-Fußballerin findet Rückhalt in den Vereinen.

„Ich musste mir sehr viele diskriminierende Sprüche anhören, vor allem von Gegenspielern, so nach dem Motto: Da spielt ein Mädchen mit, was hat die hier verloren? Die hat hier nichts zu suchen“, schilderte die 25-Jährige in ihrer Rolle als Gastrednerin bei der Verleihung des Julius-Hirsch-Preises am Sonntag in München.