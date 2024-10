Mit zwei Neulingen: Wück nominiert ersten Kader

Der neue Bundestrainer Christian Wück wird sein Debüt an der Seitenlinie der DFB-Frauen am 25. Oktober geben.

Der neue Bundestrainer Christian Wück wird sein Debüt an der Seitenlinie der DFB-Frauen am 25. Oktober geben.

Christian Wück geht mit zwei Neulingen und fünf Rückkehrerinnen in seine ersten Länderspiele als neuer Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen. Für die beiden Tests im Oktober berief der 51-Jährige unter anderem Linda Dallmann (FC Bayern München) und Sara Däbritz (Olympique Lyon), die aufgrund einer Knöchelverletzung zuletzt gefehlt hatte, wieder in den Kader.

Zudem kehren Selina Cerci (TSG Hoffenheim), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) und Torhüterin Maria Luisa Grohs (Bayern München) für die beiden Testspiele am 25. Oktober (20.30 Uhr) gegen England im Londoner Wembley-Stadion und am 28. Oktober (18.10 Uhr) gegen Australien in Duisburg in den Kreis der DFB-Frauen zurück. Erstmals in dem 23-köpfigen Kader dabei sind Stürmerin Giovanna Hoffmann (25) von RB Leipzig und Mittelfeldspielerin Lisanne Gräwe (21) von Eintracht Frankfurt.