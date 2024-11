DFB-Neulinge Sehitler und Zicai: "Alles etwas verrückt"

Alles neu, alles aufregend: Für die Newcomerinnen Alara Sehitler und Cora Zicai fühlen sich die ersten Tage beim Fußball-Nationalteam noch sehr unwirklich an. "Das ist alles etwas verrückt. Vor ein paar Tagen sah mein Alltag noch so aus: Schule, Training, Heim- und Auswärtsspiele mit dem FC Bayern. Und jetzt sitze ich plötzlich hier", sagte Sehitler an ihrem 18. Geburtstag im Interview auf der DFB-Homepage.

Für das EM-Casting in der Schweiz am Freitag (20.00 Uhr/ZDF-Livestream) sowie am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Bochum gegen Italien hat Bundestrainer Christian Wück angekündigt, dass beide Offensivkräfte zum Einsatz kommen sollen. Aus Sicht von Zicai wäre das Debüt in einem der Testspiele "natürlich ein totales Highlight. Dann würde direkt der nächste Traum in Erfüllung gehen."