Bayern-Juwel Alara Şehitler - deutsches Ausnahmetalent glänzt für die DFB-Frauen bei der U19-EM

„Sie ist ein Toptalent, weil sie für alle Bereiche etwas mitbringt. Dynamik, Technik, Spielverständnis, aber auch schon trotz ihres jungen Alters die Körperlichkeit“, sagte Nathalie Bischof, die als Koordinatorin für die Talentförderung am FC Bayern Campus zuständig ist, über Neu-Verpflichtung Alara Şehitler im Gespräch mit SPORT1 .

Was für ein Talent bei den deutschen Meisterinnen nach der Sommerpause aufschlägt, verdeutlichte zuletzt auch das EM-Auftaktspiel der deutschen U19-Nationalmannschaft. Beim 6:0 gegen Österreich ( Belgien - Deutschland ab 17 Uhr LIVE im TV ) stand die jüngste Spielerin des Kaders gleich in der Startelf.

„Dass ich schon mit 16 Jahren für die U 19-Nationalmannschaft spielen und jetzt bei der EM dabei sein kann, bedeutet mir sehr viel und macht mich stolz. Auch dass ich im ersten Spiel direkt in der Startelf stand, zeigt, dass mir viel Vertrauen entgegengebracht wird“, erklärte Şehitler im Interview mit dfb.de .

Bayern-Koordinatorin lobt Şehitler

Doch so besonders das Spiel für die Spielmacherin auch war - das Juwel kennt das Tor-Gefühl in der Nationalmannschaft bereits. Erst im Vorjahr traf sie sowohl bei der U17-Weltmeisterschaft (zwei Tore in fünf Partien) als auch Europameisterschaft (entscheidender Treffer im Halbfinale gegen Frankreich).