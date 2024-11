Wück macht Grohs nach Tumor-Diagnose Mut

DFB-Frauen: Auch Olympia-Heldin Berger fehlt

Ann-Katrin Berger wird in den Länderspiele am 29. November in Zürich gegen EM-Gastgeber Schweiz (20.00 Uhr/ZDF) und am 2. Dezember in Bochum gegen Italien (20.30 Uhr/ARD) ebenfalls fehlen, die Olympia-Heldin erhält nach einer intensiven Saison eine Verschnaufpause. Im Tor sind daher Stina Johannes, Sophia Winkler und Rückkehrerin Ena Mahmutovic eingeplant.