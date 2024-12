DFB-Frauen spielen in Nürnberg gegen Österreich

Das Nachbarschaftsduell in der Nations League zwischen Deutschland und Österreich steigt am 25. Februar im Max-Morlock-Stadion.

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Heimspiel des EM-Jahres in Nürnberg. Im Max-Morlock-Stadion geht es für die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück am 25. Februar 2025 gegen Österreich.

Vier Tage zuvor starten die Olympia-Dritten in den Niederlanden in den Wettbewerb. Der Spielort ist noch offen, dritter Gegner in der Gruppe A1 ist dann im April Schottland. Für das DFB-Team dient die Nations League auch zur Vorbereitung auf die EURO in der Schweiz (2. bis 27. September), die am Montagabend (18.00 Uhr) in Lausanne ausgelost wird.