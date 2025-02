Gwinn überglücklich: "Unglaublicher Stolz"

Giulia Gwinn will als Kapitänin alle Kolleginnen mitnehmen. Die Rechtsverteidigerin des FC Bayern freut sich sehr über ihre Beförderung.

Zum Start ins EM-Jahr hatte Christian Wück die 25-Jährige am Dienstag nach dem Training auf dem Frankfurter DFB-Campus als neue Spielführerin bestätigt. Der Bundestrainer war vorher nach München gereist, um mit Gwinn zu sprechen.

Gwinn: „Immer eine Gemeinschaftsleistung“

Gwinn zeigte sich „dankbar für das Vertrauen“ des gesamten Trainerteams. In der Mannschaft gebe es „viele Führungsspielerinnen, die Verantwortung übernehmen können, wollen und werden. Diese Gemeinsamkeit ist mir sehr wichtig: Uns geht es um den größtmöglichen sportlichen Erfolg – das ist immer eine Gemeinschaftsleistung.“

Gwinn wird das deutsche Team als offizielle Kapitänin erstmals in der Nations League am Freitag in den Niederlanden anführen. Ihre Stellvertreterin ist Janina Minge vom VfL Wolfsburg.