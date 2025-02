Wahl-Appell von Nationalspielerin Nüsken: "Nutzt die Stimme"

Die deutschen Fußballerinnen haben ihre Plattform zwischen den Nations-League-Spielen für einen letzten Wahl-Aufruf genutzt. „Nutzt die Stimme. Geht wählen heute - wer es noch nicht gemacht hat, bitte sofort tun“, sagte Nationalspielerin Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea bei einer digitalen Medienrunde am Sonntag zur Beteiligung an der Bundestagswahl.

Nach dem 2:2 zum Auftakt ins EM-Jahr in den Niederlanden am Freitag ist die deutsche Auswahl am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg gefordert. Im zweiten Gruppenspiel der Nations League geht es gegen die Tabellenführerinnen aus Österreich, die zum Auftakt 1:0 gegen Schottland gewonnen hatten.