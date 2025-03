Bayern-Zoff um Frauen: Bundestrainer schaltet sich ein!

Die Kritik von Giulia Gwinn an den eigenen Bossen schlägt hohe Wellen. Nun schaltet sich der Bundestrainer in die Diskussion beim FC Bayern ein.

Der deutsche Bundestrainer Christian Wück hat seine Kapitänin Giulia Gwinn nach deren Kritik an den Verantwortlichen des FC Bayern in Schutz genommen - aber auch Max Eberl und Co. verteidigt.

Gwinn? Wück kann auch Bayern-Seite verstehen

Wück sagte, dass er sowohl Dreesen als auch Gwinn verstehen könne: „Ich bin sehr oft in München am Campus und es sind sehr oft Verantwortliche da, zum Beispiel Max Eberl (Sportvorstand, Anm.) und Herbert Hainer (Präsident).“

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der Nations League in Dundee (4. April, 20.35 Uhr) und in Wolfsburg (8. April, 17.45 Uhr) zweimal auf Schottland. Gwinn führt das Aufgebot an, ihre junge Bayern-Kollegin Franziska Kett ist erstmals dabei.