Nations League der DFB-Frauen live: Deutschland - Niederlande im Free-TV, Stream & Ticker

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt in der Nations League gegen die Niederlande an. Das Kracher-Duell ist nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt in der Nations League gegen die Niederlande an. Das Kracher-Duell ist nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig.

Zum einen kann das Team von Bundestrainer Christian Wück mit einem weiteren Dreier in der Nations League den Gruppensieg und damit den Einzug ins Final Four perfekt machen. Zum anderen würde ein Erfolg helfen, die Misstöne der letzten Tage zu verdrängen.

Nations League der Frauen: So können Sie Deutschland - Niederlande heute live verfolgen

DFB-Frauen: Öffentliche Kritik am Bundestrainer

Der kuriose Fall Lena Oberdorf

Während der Bundestrainer verkündete, die Hoffnungsträgerin sei zehn Monate nach ihrem Kreuzbandriss trotz fehlender Spielpraxis „zu 100 Prozent einsatzfähig“, plauderte die 23-Jährige in ihrem Podcast aus, dass sie in der Nations League nicht spielen „darf“.

Das Hinspiel in der Nations League endete mit einem 2:2. Nach dem Duell mit den Niederlanden in Bremen steht für die DFB-Frauen noch die EM-Generalprobe gegen Österreich in Wien an.