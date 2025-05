Wück nach Kritik: Irritationen "intern längst erledigt"

„Kommunikation ist und bleibt ein sehr wichtiges Thema, und wenn es da Irritationen gibt, dann muss man die klären. Das habe ich dann natürlich auch proaktiv gemacht“, sagte der 51-Jährige vor dem Nations-League-Heimspiel gegen die Niederlande am Freitag ( ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ) in Bremen, dem vorletzten Härtetest fünf Wochen vor der EM in der Schweiz.

Wück: „Intern schon längst erledigt“

„Ihre Werte sind fast auf dem Niveau von den anderen Spielerinnen“, berichtete Wück über die Hoffnungsträgerin: „Man bemerkt schon, dass sie in der einen oder anderen Situation noch viel in ihren Körper reinhört, aber sie kommt mit jedem Tag, mit jedem Training mehr in die Form, so wie wir sie alle kennen.“