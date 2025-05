Nach großer Aufregung um Kommunikation! Aussprache zwischen Wück und DFB-Frauen

SID 27.05.2025 • 15:11 Uhr Nach einer Aussprache mit dem Bundestrainer wollen sich Deutschlands Fußballerinnen ganz auf das Sportliche konzentrieren.

Nach einer Aussprache mit Bundestrainer Christian Wück gehen die deutschen Fußballerinnen ihren heißen EM-Sommer mit neuer Energie an.

Das Thema sei in den vergangenen Tagen „so ein bisschen der Elefant im Raum“ gewesen, sagte Nationalspielerin Laura Freigang bei einem Medientermin am Dienstag in Bremen und stellte klar: „Wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, alle sind bemüht, da zueinander zu finden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.“

Wenige Wochen vor dem Start der kniffligen EM-Mission in der Schweiz (2. bis 27. Juli) hat sich Wück mit einigen Problemen abseits des Platzes herumschlagen müssen.

Weil Spielerinnen ihm öffentlich mangelnde Kommunikation vorwarfen - aber auch, weil er in der Causa Lena Oberdorf jüngst kein allzu gutes Bild abgegeben hatte. Die deutlich vernehmbaren Misstöne sorgen vor den letzten Härtetests vor dem Turnier für Unruhe im Umfeld.

DFB: Damen wollen trotz Unruhe erfolgreich sein

Freigang warb am Dienstag für Verständnis. Wück sei „neu dazugekommen, er muss wahrscheinlich auch immer noch seinen Weg finden. Und wir müssen ihn auch in gewisser Weise verstehen können“, so die Starspielerin von Eintracht Frankfurt.

Das „Wichtigste“ sei es, „dass der Wille da ist, die Kommunikation so gut wie möglich zu gestalten. Und ich habe das Gefühl, dass wir das auch gestern oder vorgestern schon so weit besprochen haben, dass da für uns persönlich auch gar keine Fragen mehr aufkommen oder aufkommen sollten.“

Die volle Konzentration richtet sich beim DFB-Team nun auf die Spiele der Nations League. Die Partien in Bremen gegen die Niederlande am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) und in Wien gegen Österreich am Dienstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gelten als großes EM-Casting für Spielerinnen wie Rebecca Knaak, die noch um ihr Turnier-Ticket kämpfen.