Cerci glaubt an ihre EM-Chance: "Werde Vollgas geben"

In der Liga stürmte die 25-Jährige jüngst zur Torjägerinnenkanone, nun hat sie die EURO in der Schweiz im Visier.

In der Liga stürmte die 25-Jährige jüngst zur Torjägerinnenkanone, nun hat sie die EURO in der Schweiz im Visier.

Bei der Generalprobe der DFB-Frauen in der Nations League am Dienstagabend (20.30 Uhr/ARD) in Wien gegen Österreich gibt es die letzte Bewährungschance vor Christian Wücks Kaderbekanntgabe am 12. Juni. Die Teilnahme am Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) sei "natürlich" ihr "Ziel", betonte die 25-Jährige: "Dafür werde ich alles tun."