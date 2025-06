Gwinn setzt auf EM-Boost: "Auf ein neues Level heben"

Nach dem Boom durch die EM 2022 sieht DFB-Kapitänin Giulia Gwinn die anstehende Titeljagd als weitere „Riesenchance“ für den Fußball der Frauen in Deutschland. „Wir haben das Gefühl, dass Turniere die beste Möglichkeit sind, um den Frauenfußball noch mal auf ein neues Level zu heben. Das ist unsere Verantwortung, Werbung zu machen und den nächsten Schritt einzuleiten“, sagte Gwinn beim „Media Day“ im Rahmen der EM -Vorbereitung des Nationalteams in Herzogenaurach.

Die Rechtsverteidigerin von Bayern München ist sich sicher, dass die verjüngte DFB-Auswahl vom EM-Titel als Ziel vollauf überzeugt ist. „Weil wir wissen, was wir für ein Potenzial in uns haben, weil wir eine super Mischung haben aus einer gewissen Erfahrung und Spielerinnen, die neu dabei sind, die sich keinen Kopf machen und dadurch super performen.“

Gwinn will Revanche an England nehmen

Helfen soll bei der Titelmission in der Schweiz (2. bis 27. Juli) die „herausragend gute Stimmung“, die laut Gwinn schon in der Vorbereitung zu spüren sei. „Da entwickeln wir einen sehr guten Spirit, mit unseren Charakteren und der Lust, etwas Großes gemeinsam erreichen zu können.“ Zudem sorgten die letzten Nations-League-Spiele gegen die Niederlande (4:0) und in Österreich (6:0) für ein „gutes Gefühl“.

Am 30. Juni reist die DFB-Auswahl ins EM-Quartier in Zürich. Zum Auftakt geht es dann am 4. Juli gegen Polen, weitere Gegner in der Gruppe C sind Dänemark (8. Juli) und Schweden (12. Juli).